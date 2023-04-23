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23 Nisan 2023 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 22:00:00

Çinli büyükelçinin egemenlik yorumu tepki çekti

Kaynak: AA

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Çin'in Fransa Büyükelçisi Lu Şayı'nın, "eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin uluslararası hukukta etkin statüsünün olmadığı" ve "Kırım'ın başlangıçta Rus olduğuna" ilişkin açıklamalarına, Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya ile Ukrayna tepki gösterdi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından, Litvanya ve Estonya ile ülkelerindeki Çin Büyükelçiliklerinin yetkili isimlerini çağırarak açıklama talep edeceklerini bildirdi.

Lu'nun sözlerinin "kabul edilmez" olduğunu ifade eden Rinkevics, Çin tarafından izahat beklediklerini ve açıklamanın geri çekilmesini istediklerini belirtti.

Rinkevics, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Fransa Büyükelçisi'nin uluslararası hukuk ve ulusal egemenlik konusundaki kabul edilemez sözlerini göz önüne alarak, Riga'daki Çin Büyükelçiliğinin yetkili maslahatgüzarını açıklama yapmak üzere çağırmıştır. Bu adım, Litvanya ve Estonya ile eşgüdüm içinde atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çinli büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı" yorumunu yaptı.

Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay verdiği gerekçesiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdüğü Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Eğer Baltık ülkelerinin Ukrayna'da barışa aracılık etmesi konusunda neden Çin'e güvenmediğini merak eden varsa, işte bir Çinli büyükelçi, Kırım'ın Rus olduğunu ve Baltık ülkelerinin sınırlarının yasal bir temeli olmadığını öne sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KIRIM, BAŞLANGIÇTA RUS'TU" İDDİASI

Çinli büyükelçi Lu, aynı röportajda Rusya'nın Kırım'ı ilhak edip etmediğine ilişkin soruya da "Bu sorunu nasıl algıladığınıza bağlı olarak değişir, mesele o kadar basit değil. Kırım başlangıçta Rus'tu" görüşünü dile getirdi.

Lu'nun bu sözlerine de Ukrayna tepki gösterdi. Ukrayna'nın Fransa Büyükelçisi Vadym Omelchenko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Ukrayna'dır, bu konuda şüpheye yer yok" ifadesini kullandı.

Çin'in "Kırım'ın sahibi kim?" sorusunu gündeme getirmenin manidar olduğunu vurgulayan Omelchenko, Pekin'in Rusya ile Sibirya bölgesindeki tarihsel ihtilafını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Gelecek sefer şunu da sormak iyi olur; Vladivostok'un sahibi kim? Sovyet imparatorluğu artık yok, hikaye artık Avrupa'da devam ediyor."

Çin, Aralık 1994'de Ukrayna ile imzalanan "nükleerden arındırma" anlaşması kapsamında Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olduğunu tanımıştı. Kiev, anlaşma ile aralarında Çin'in de olduğu ülkelere, güvenlik güvenceleri karşılığına nükleer silahlarından vazgeçme taahhüdünde bulunmuştu.

Etiketler : Çin fransa egemenlik
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