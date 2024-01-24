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24 Ocak 2024 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 16:21:00

Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Kaynak: AA

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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Heyelanda ölenlerin sayısı 34'e çıkarken, 10 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Köyde 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.

Arama ve kurtarma görevlileri, soğuk, karlı hava koşullarında kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel uzmanlardan oluşan bir heyet, yürüttüğü ön incelemede, heyelanın, köyün yamacında kurulduğu dağın tepesindeki 100 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde toprak kütlesinin koparak aşağı sürüklenmesiyle tetiklendiğini belirledi.

Ulusal medyada yer alan fotoğraflarda toprak kütlesinin dağın yamacındaki taraçalardan aşağı kayarak köydeki hanelerin bir kısmının üzerini örttüğü görüldü.

Etiketler : heyelan Yünnan ölümler ÇİN
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