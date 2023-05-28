VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
"Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir"
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
"İkinci turun demokrasi şöleninde gerçekleşmesini diliyorum"
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti
28 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk ticari seferini yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919", Şanghay ve Pekin arasında ilk yolcu seferini gerçekleştirdi.

Xinhua'nın haberine göre, China Eastern Hava Yollarına ait C919 tipi uçak, 128 yolcu ile birlikte sabah saatlerinde Şanghay Hongçiao Havalimanı'ndan kalkarak, 2 saat süren uçuşun ardından Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

"MU 9191" sefer sayılı uçuş, Çin'in yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı C919'un ilk ticari seferi oldu.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı.

Model, ilk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapmış; uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, üretim lisansını 30 Kasım 2022'de almıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmış, "C919"un ilk teslimatı, 9 Aralık 2022'de yapılmıştı.

Hava yolu şirketi, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden, bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Etiketler : çin yolcu uçağı c919
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX