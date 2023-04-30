Çin'in yeni Tokyo Büyükelçisi Wu'dan Japonya'ya "en karmaşık dönem" mesajı

Görevine geçen ay tayin edilen Büyükelçi Wu, Japonya Basın Kulübünde düzenlediği basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin son seyrine değindi.

Wu konuşmasında, Pekin ve Tokyo arasındaki ilişkilerin, ikili diplomatik ilişkilerinin normalleştirildiği 1972'den bu yana en karmaşık dönemi yaşadığını belirtti.

Tayvan Boğazı sorununa değinen Wu, ikili ilişkilerin kritik dönemeçte olduğunu ve Japonya'nın, Pekin-Taipei ilişkilerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Bunun "Çin'in hakiki iç işleri" olduğunu savunan Wu, Tayvan'ın, Japonya'nın güvenliği ile bağdaştırılmasını "saçma ve temelsiz" olarak niteledi.

G7'YE MESAJ



Japonya'nın Çin'e "nesnel ve yapıcı yaklaşım göstermesi" çağrısı yapan Wu, Japon hükümetinin, son dönemde ABD ile işbirliğini güçlendirdiğine dikkati çekti.

Wu, G7 dışişleri bakanlarının, Çin'in statükoyu güç kullanarak değiştirecek tek taraflı teşebbüslerine karşı çıkacaklarını beyan edilen ortak açıklamasına da değindi.

Açıklamada, Çin'e yönelik referanslarını "haksız ve adaletsiz" olarak nitelendiren Wu, G7'nin, diğer ülkeleri baskı altına almak için araç haline dönüştüğünü savundu.