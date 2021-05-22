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22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:50:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:51:00

Çin'in uzay aracı Zhurong Mars'ta

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Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan ikinci ülke oldu.

Çin'in Mars'taki ilk gezgini, altı tekerlekli Zhurong, yeni evini keşfetmeye başlamak için Kızıl Gezegen yüzeyine 21 Mayıs Cuma günü indi.

Çin'in uzay aracı Zhurong'un, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin'in bir hafta önce Mars'a inen uzaktan kumandalı uzay aracı, iniş kapsülünden gezegenin yüzeyine iniş yaptı.

Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan ikinci ülke oldu.

Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.

Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı gönderen üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan araç Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Etiketler : Çin uzay aracı Mars
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