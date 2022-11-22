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22 Kasım 2022 Salı 12:45:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 12:45:00

Çin'in Hınan eyaletinde kimya fabrikasında çıkan yangında 36 kişi öldü

Kaynak: AA

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Çin'in Hınan eyaletinde endüstriyel kimyasallar üreten fabrikada çıkan yangında 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anyang şehrindeki fabrikada gece saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi 3,5 saat sürdü.

Yangında 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan yangınlar çıkıyor.

Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü.

Tiencin Limanı'ndaki kimyasalların saklandığı depolarda 2015'te meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler : çin fabrika yangın
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