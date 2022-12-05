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05 Aralık 2022 Pazartesi 21:09:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 21:09:00

Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi

Kaynak: AA

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Çin'in denizaşırı muhalifleri takip etmek ve baskı altında tutmak için dünya genelinde 100'ün üzerinde yasa dışı ve gizli merkez kurduğu iddia edildi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders, Çin'in yurt dışındaki takip merkezlerine odaklanan "Devriye ve İkna - 110 Denizaşırı Faaliyet" adlı bir rapor yayımladı.

Raporda, eylül ayında bildirilen 54 "Çin Denizaşırı Polis Merkezi"ne ek olarak, 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 102'ye çıktığı öne sürüldü.

"Yurt dışında yaşayan 230 bin Çinliyi ülkeye dönmeye ikna için kuruldu"

İddia edilen yeni polis merkezlerinin 11'inin İtalya'da, bazılarının Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'da ve diğer ülkelerde olduğu aktarılan raporda, istasyonların yurt dışında yaşayan 230 bin Çinliyi ülkeye dönmeye ikna ettiği ileri sürüldü.

Raporda, Fransa'nın başkenti Paris'ten, en az bir Çin vatandaşının ülkesine geri dönmesi için ikna edildiği duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı diğer ülkelerde muhalifleri takip için "polis merkezi" kurulduğu iddialarını yalanlayarak söz konusu görevlilerin yurt dışındaki vatandaşların evrak işlemlerine yardımcı olduğu savunmasını yapmıştı.

Etiketler : çin ispanya polis merkezi
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