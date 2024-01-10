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10 Ocak 2024 Çarşamba 16:54:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 16:54:00

Çin'in doğal gaz üretimi arttı

Kaynak: AA

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Çin'in 2023'te doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküpe yükseldi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin 2023 yılındaki doğal gaz üretimine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkenin geçen yıl doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Doğal gaz üretiminde kaya gazı, gaz hidrat gibi "standart dışı" gazların üretimi, toplamda 96 milyar metreküpü aşarak doğal gaz üretiminin yüzde 43'ünü karşıladı.

Üretimde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim havzası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos bölgesi ile Sıçuan eyaleti başı çekti.

Doğal gaz talebinin büyük çoğunluğunu yerli üretimden karşılayan Çin, 2022'de 364,6 milyar metreküp gaz tüketmişti.

Etiketler : çin doğal gaz enerji üretimi enerji sektörü
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