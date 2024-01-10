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10 Ocak 2024 Çarşamba 09:08:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 09:08:00

Çin'in "Çang'ı 6" keşif aracı uzaya yollanacak

Kaynak: AA

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Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6" keşif aracını bu yılın ilk yarısında fırlatmak üzere hazırlıklara başladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, keşif aracının bileşenleri iki askeri kargo uçağıyla Haynan Adası'na taşınarak fırlatışın yapılacağı Vınçang Uzay Merkezi'ne getirildi.

4 parçadan oluşan keşif aracı burada birleştirildikten sonra fırlatış öncesi kontrolleri yapılacak.

2024'ün ilk yarısında fırlatılması planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.

AY KEŞİF GÖREVLERİ

Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan Çang'ın keşif görevleri, 2007 ve 2010 yıllarında Ay yörüngesine yollanan "Çang'ı 1" ve "Çang'ı 2" uydularıyla başlamıştı. Ay'ın haritalandırılmasının hedeflendiği keşif görevleri, yüzeye yumuşak iniş için hazırlık amacı taşıyordu.

"Çang'ı 3" görevinde "Yütu" (Yeşim Tavşanı) adı verilen gezgin keşif aracı, 14 Aralık 2023'te Ay yüzeyine indirilmişti.

"Çang'ı 4" görevinde "Yütu-2" gezgin keşif aracını 3 Ocak 2019'da Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan ilk keşif aracı "Çang'ı 5", 24 Kasım 2020'de fırlatıldıktan sonra topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda yeni görevlerle sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Çang'ı 6"nın ardından, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Etiketler : çin keşif uzay
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