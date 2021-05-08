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08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00

Çin'in bela roketi görüntülendi

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Nisan ayında kontrolden çıkan ve Dünya çevresinde başıboş dolaşan Çin'e ait Long March 5B isimli roketle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Nisan ayında kontrolden çıkan ve Dünya çevresinde başıboş dolaşan Çin'e ait Long March 5B isimli roketle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, 700 kilometre yüksekte bulunan roketin görüntüsünü ilk kez elde etmeyi başardı. Roket, bir kaç gün içinde atmosfere girecek ve dünyaya doğru düşmeye başlayacak. Roketin düşeceği tahmin edilen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bunları konuşmak için erken olduğunu, roketin nereye düşeceğini ancak ve ancak düşüşten birkaç saat önce takip edilebileceğini savunuyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Gianluca Masi isimli bir gök bilimci ise bu roketi ilk kez görüntüledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Masi, 700 kilometre uzakta bulunan roketin görüntüsünü "Elena" isimli bir robotik teleskop ile çektiklerini ancak bunun hiç de kolay olmadığını belirtiyor. Fotoğraflama sürecinde gökyüzünün çok parlak olduğunu, bunun da görüntüleme sürecini zorlaştırdığını söyleyen İtalyan gök bilimci, tüm zorluklara rağmen amaçlarına ulaştıklarını ifade ediyor.

Etiketler : Çin Gianluca Masi gök bilimci ROKET
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