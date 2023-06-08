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Çin'in, ABD'nin arka bahçesi Küba'ya üs kuracağı iddia edildi
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08 Haziran 2023 Perşembe 18:03:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 18:03:00

Çin'in, ABD'nin arka bahçesi Küba'ya üs kuracağı iddia edildi

Kaynak: AA

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Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için Küba'da üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddia edildi.

Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için Küba'da üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Buna göre Çin istihbarat servisleri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 100 mil (161 kilometre) uzaklıktaki Küba'da gizli bir dinleme tesisi kurarak, ABD'nin birçok askeri üssünün bulunduğu güneydoğu eyaletlerindeki e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişimin yanı sıra gemi trafiğini de izleyebilecek.

Bunun karşılığında ise Çin, nakit sıkıntısı çeken Küba'ya "birkaç milyar dolar" ödeyecek. WSJ haberinde iki ülkenin bu çerçevede "prensipte" anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haberde ayrıca Pekin-Havana hattındaki bu gelişmenin Joe Biden yönetimini alarma geçirdiği ileri sürüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bu haberle ilgili özel yorum yapmaktan kaçınsa da Çin'in ABD dahil dünya çapında askeri amaçlar için kullanılabilecek altyapı yatırım faaliyetlerinde bulunduğunun farkında olduklarını söyledi.

Kirby, Çin'in bu gibi faaliyetlerini yakından izlediklerini ve buna karşı koymak için de gerekli adımları hem ABD'de hem de dünya genelinde attıklarını belirtti.

SON DÖNEMDE ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan hava sahasına giren "casus" balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

Kirby, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini belirterek, bu hafta Çin'i ziyaret eden üst düzey iki ABD'li diplomatın Çinli yetkililerle "iyi ve faydalı" görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

Blinken'ın bu ay sonunda Pekin'i ziyaret edeceğiyle ilgili haberlere Kirby, yakın gelecekte Çin'e yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgi paylaşacaklarını düşündüğünü söylemişti.

Etiketler : abd çin küba
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