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10 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22:00

Çin sabaha karşı duyurdu: 5. nesil J-20 ve 4.5/4+ nesil J-16 savaş uçakları peş peşe havalandı

Kaynak: Defence Turk

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Çin'de savaş uçakları peş peşe havalandı. Gerçekleştirilen ortak tatbikatta Çin'in 5. nesil J-20 ve 4.5/4+ nesil J-16 savaş uçakları yer alırdı.

Çin'de savaş uçakları peş peşe havalandı. Gerçekleştirilen ortak tatbikatta Çin'in 5. nesil J-20 ve 4.5/4+ nesil J-16 savaş uçakları yer alırdı.

Çin'in 5. nesil J-20 ve 4.5/4+ nesil J-16 savaş uçakları Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta yer aldı

2022 Ocak ayında icra edilen tatbikatta Çin'in ilk 5. nesil savaş uçağı J-20 ile J-11 savaş uçağı ailesinin en güncel sürümlerinden olan çift koltuklu 4.5/4+ nesil J-16, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği tatbikatta yer aldı. Beraber kalkış yapan uçaklarla muharebe eğitimleri icra edildi. Sosyal medyada paylaşılan tatbikata ait videoda J-16 ile J-20'nin beraber uçtuğu ve J-16'nın güdümlü veya güdümsüz roketlerle hedefleri vurduğu görülüyor ancak J-20 için atış talimine ilişkin herhangi bir kesit bulunmuyor.

Çin merkezli haber ajansı CGTN tarafından aktarıldığı üzere 2021'in Kasım ayında J-20 ve J-16'ya ek olarak, J-10C tek motorlu savaş uçaklarıyla beraber muharebe ve koordinasyon eğitimi icra edilmişti.

5. Nesil savaş uçakları konusunda geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam eden Çin, aynı zamanda J-20'nin çift koltuklu sürümü (Resmi olarak isimlendirmesi halen belli olmasa da J-20B veya J-20S olasılıklar dahilindedir), J-20'ye daha hafif bir sınıftaki J-31 ve J-31'in uçak gemilerinde kullanılacağı değerlendirilen donanma sürümünü (J-35 olarak isimlendirileceği düşünülüyor) geliştirmeye devam etmektedir.

Etiketler : 5. nesil J-20 ve 4.5/4+ ÇİN 5.NESİL SAVAŞ UÇAKLARI
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