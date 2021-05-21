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21 Mayıs 2021 Cuma 22:24:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 22:25:00

Çin'in Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : Çin kuzeybatısı ABD Jeolojik
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