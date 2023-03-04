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04 Mart 2023 Cumartesi 21:29:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 21:29:00

Çin gemileri Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası yakınında görüldü

Kaynak: AA

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Çin'e ait bir savaş gemisi, bir sahil güvenlik gemisi ve çok sayıda sivil geminin Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası civarında görüldüğü bildirildi.

Filipinler'den yayın yapan "Rappler" internet sitesinin haberine göre, Filipinler Sahil Güvenliği, Ada çevresinde "Çin'in sivil deniz milisleri" olduğu tahmin edilen 42 balıkçı gemisinin tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca Çin'e ait bir donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisinin de ihtilaflı bölgedeki sularda seyrettiğini duyurdu.

Manila'daki Çin Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, gemi trafiğinin iki ülke arasında gerilime yol açması muhtemel.

FİLİPİNLER'İN EN STRATEJİK ÜSSÜ

Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spartly Adaları'nın parçası Thitu Adası, Filipinler'in bölgedeki en stratejik üssü konumunda bulunuyor.

Filipinler'in "Pag-asa" olarak adlandırdığı ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, geçen ay Çin'in Filipinler Büyükelçisini çağırarak Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinin sıklaşması ve yoğunlaşmasına karşı uyarmıştı.

Marcos Jr, yaptığı açıklamada, Çin'i bölgedeki "saldırgan faaliyetleri" dolayısıyla eleştirerek "tek bir inçten vazgeçmeyeceklerini" dile getirmişti.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddiasında bulunuyor. Denizaltı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin yönetiminin egemenlik iddialarına dayanarak bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri kapasitesinin yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Etiketler : Filipinler çin pekin abd

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