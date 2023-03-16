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16 Mart 2023 Perşembe 20:16:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 20:16:00

Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin daha fazla tırmanması ve krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Ukrayna krizinde nesnel ve adil bir tavır takındığını vurgulayan Çin Gang, başından beri barış görüşmelerini teşvik ettiğini ve uluslararası topluma müzakere için uygun koşulların yaratılması çağrısını yaptığını belirtti.

Çin Gang, gerilimin daha fazla tırmanması ve krizin kontrolden çıkması olasılığından endişe duyduklarını dile getirerek, "Umarız tüm taraflar sakin, akılcı ve itidalli davranarak krizin siyasi çözümü için en kısa sürede barış görüşmelerine yeniden başlar." dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın diyalog ve müzakereler için umudu sürdürmesi, ne kadar zor olursa olsun siyasi çözüme kapıları kapatmaması gerektiğinin altını çizen Çin Gang, Çin'in ateşkesin sağlanması, savaşın sonlandırılması ve barışın sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti.

Çin'in açıklamasında Kuleba'nın Pekin'in krizin siyasi çözümüne yönelik önerilerinin, "ateşkesin sağlanması ve savaşın sonlandırılması konusundaki samimiyetini gösterdiğini" söylediği aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, görüşmeye ilişkin kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile görüşmemde, toprak bütünlüğü ilkesinin önemi üzerinde durdukVolodimir Zelenskiy'in 'Barışın Formülü' önerisinin Ukrayna'da saldırganlığın sonlandırılması ve adil barışının sağlanması için önemini vurguladım." ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN "TUTUM BELGESİ"

Çin, savaşın başlamasının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta, "Ukrayna krizinin siyasi çözümü" için önerilerini içeren "tutum belgesi" yayımlamıştı. Pekin'in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen 12 maddelik belgede, ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ukrayna tarafı, Çin'in ateşkes önerisini, fiili durumun kabulünün telkin edilmesi olarak algılayarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, "Ateşkes ve yeni sınır hattı çizilmesini öngören herhangi bir barış planı, Ukrayna topraklarındaki işgali ve Rus soykırımını sürdürecektir. Bu, barış değil, savaşın dondurulmasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Çin

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