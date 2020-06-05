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05 Haziran 2020 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 21:57:00

Çin'den İngiltere'ye 'Hong Konglulara vatandaşlık yolunu açmaması' uyarısı

Kaynak: AA

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Çin, İngiltere'nin yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya sığınma önerme ya da vatandaşlık verme yoluna gitmesi halinde, bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Çin'in Londra Büyükelçiliğinin diplomatik temsilcisi Çın Vın, BBC ile yaptığı söyleşide, Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na tepkileri değerlendirdi.

Çin, Pekin yönetiminin,"Hong Kong'da dünyaya gelen Hong Kongluların, Çin vatandaşı olduğuna" inandığını belirterek, Hong Konglulara sığınma tanımayı ya da vatandaşlık vermeyi planlaması halinde, bunun İngiltere açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Bu yönde bir hamlenin, İngiltere'nin imajına, taahhütlerine uymayacağından zarar vereceğini de ifade eden Çın, "Sadece bunun doğru bir karar olmayacağını söylüyorum. Bu, Hong Kong'un istikrarına zarar verecektir." dedi.

JOHNSON, ÇALIŞMA VİZESİ VEREBİLECEKLERİNİ BİLDİRMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

Johnson, The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, yasa nedeniyle Hong Kongluların yaşam tarzlarının tehdit altında olduğu endişesini taşıdığını belirtmişti.

Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini vurgulayan Johnson, Pekin yönetiminin yasayı uygulamakta ısrarcı olması durumunda İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetmişti.

Johnson, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN VE İNGİLTERE ARASINDAKİ ANLAŞMA

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrini öngören Çin ve İngiltere arasındaki anlaşmaya göre, bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistemin" 2047'ye kadar uygulanması, bu çerçevede Hong Kong'daki mevcut siyasi, finansal ve yasal sistemin korunması gerekiyor.

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