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Çin'den Gazze'deki sivil kıyımına tepki
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21 Kasım 2023 Salı 20:15:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 20:15:00

Çin'den Gazze'deki sivil kıyımına tepki

Kaynak: AA

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Gazze'de işgalci İsrail tarafından yapılan toplu katliamlara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de, halkın zorla yerinden edilerek ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak toplu şekilde cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini bildirdi.

BRICS liderleri ile ağustostaki 15. BRICS Zirvesi'nde topluluğa davet edilen ülkelerin liderleri, Gazze'deki durumun çevrim içi görüşüldüğü "Orta Doğu'daki Duruma İlişkin Olağanüstü Ortak Toplantı" düzenledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, toplantıda yaptığı konuşmada, tarafların daha fazla can kaybına ve insani acıya sebep olacak eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Şi, "Gazze halkının zorla yerlerinden edilerek; elektrik, su ve yakıttan mahrum bırakılarak toplu cezalandırılmasına son verilmeli." dedi.

İnsani yardım koridorlarının güvenli ve açık olmasının gereğine işaret eden Şi, Gazze halkına daha fazla insani yardım sağlanması çağrısı yaptı.

"ULUSLARARASI TOPLUM, ÇATIŞMANIN YAYILMASINI ÖNLEYECEK ADIMLAR ATMALI"

"Çin'in, Gazze'deki çatışmanın genişlemesi ve yayılması eğiliminden derin kaygı duyduğunu" ifade eden Şi, "Uluslararası toplum, çatışmanın yayılmasını ve Orta Doğu'da istikrarı tehlikeye atmasını önleyecek adımları atmalı." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin sorununun kökeninde Filistin halkının var olma, topraklarına dönme ve devlet kurma hakkının uzun zamandır görmezden gelinmesinin yattığını vurgulayan Şi, bu döngüyü kırmanın tek gerçekçi yolunun, iki devletli çözümle Filistin'e meşru ulusal haklarının verilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.

Şi, Filistin sorununa adil çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanamayacağını vurgulayarak barış için uluslararası uzlaşmanın sağlanması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Etiketler : ÇİN FİLİSTİN GAZZE
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