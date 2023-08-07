Çin'den Filipinler'e savaş gemisini geri çekmesi uyarısı

Çin Sahil Güvenliği, 6 Ağustos'ta İkinci Thomas Sığı'na yaklaşan Filipinler ikmal gemisine tazyikli su sıkılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı olarak bulunduğu belirtilerek geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesi istendi.

Çin Sahil Güvenliğinin hareketinin, "hukuka uygun, profesyonel ve itidalli bir önlem" olduğunun savunulduğu açıklamada, "Tekrar eden uyarılar etkili olmadığı için, doğrudan engellemenin yaratabileceği çarpışma riskinden kaçınmak üzere, uyarı amaçlı tazyikli su kullanılmıştır." ifadesine yer verildi.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği, Filipinler'in kontrolündeki resifte Filipin donanmasına ait savaş gemisi askerleriyle konuşlu bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Çin Sahil Güvenliği en son Kasım 2021'de resife yaklaşan bir Filipin gemisine tazyikli suyla müdahale etmişti.

Dün yaşanan hadisenin ardından Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Manila Büyükelçisi Hulang Şilien'i çağırarak sözlü uyarıda bulunmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu türden meydan okumalar karşı egemenliğimizi ve toprak haklarımızı savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Çin tarafı, bölgenin yakınında, kendi kontrolündeki Mischief Resifi'ne daha önce askeri üs inşa etmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI



Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.