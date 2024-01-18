VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlişkiler durma noktasına geldi: Tüm Fransız şirketler ülkeden çıkarılsın
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
Borsa güne 8.104,04 puandan başladı
Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor
BUDO seferleri iptal edildi
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
18 Ocak 2024 Perşembe 09:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 09:09:00

Çin'den arabuluculuk teklifi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti.

Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı rol oynamak istediğini söyledi.

Geo News televizyonuna konuşan Yang, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.

Yang, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu sabah, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İRAN'IN PAKİSTAN'IN BELUCİSTAN EYALETİNDE ÖRGÜT KAMPLARINI HEDEF ALMASI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Etiketler : çin iran pakistan
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX