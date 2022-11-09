VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Bakan Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Rus yanlısı sözde vali yardımcısının öldüğü açıklandı
Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi
Bakan Bilgin, TİSK yönetimi ile bir araya geldi
İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör durduruldu
"135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz"
Togg'un ilk 'Deneyim Merkezi' İstanbul'da açıldı
Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Çin'den, Almanya'daki çip fabrikasının Çinli şirkete devrinin engellenmesine tepki
ABD'de mortgage faizleri yeniden artışa geçti
"Düşman, İran'a karşı hibrit savaş başlattı"
Rusya'da yabancı paya sahip bazı enerji şirketlerinin hisse işlemlerine yasak getirildi
İran: İngiltere, İran'ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek
Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
Sosyal medyadan PKK propagandası yapanların uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkarıldı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi
AB Komisyonundan Ukrayna'ya 18 milyar avro yardım teklifi
SSB'nin "Yapay Zeka Platformu" tanıtıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi
09 Kasım 2022 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 17:15:00

Çin'den, Almanya'daki çip fabrikasının Çinli şirkete devrinin engellenmesine tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, Alman çip üreticisi Elmos'un Dortmund şehrindeki fabrikasının Çinli Sai Microelectronics'in İsveç'teki iştiraki Silex Microsystems'e satılmasının "ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle engellenmesini eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin hükümetinin, ülke şirketlerinin uluslararası kurallar, yerel yasalar ve piyasa ekonomi ilkelerine uygun olarak yurt dışında karşılıklı faydaya dayalı yatırım iş birliği yürütmesini desteklediğini belirtti.

Almanya ve diğer ülkelerin, topraklarında iş yapan Çinli şirketlere adil, açık ve ayrımcı olmayan piyasa ortamı sunacağını umduklarını ifade eden Sözcü Cao, ekonomik ve ticari iş birliklerinin siyasallaştırılmasından ve ulusal güvenliğin, korumacılığın bahanesi olarak kullanılmasından kaçınılması çağrısında bulundu.

Elmos, Aralık 2021'de Dortmund'daki fabrikasını, Silex Microsystems şirketine yaklaşık 85 milyon avroya satmayı kabul etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortaklarının muhalefetine rağmen ay başında Çin'in Hamburg'daki bir terminalde yüzde 24,9 hisseyi satın almasına onay vermişti.

Elmos'un fabrikasının devrine onay verilmemesi, Scholz'un Çin'e geçen hafta yaptığı ziyaretin ardından geldi. Scholz, Almanya'nın Çin'e olan ekonomik bağımlılığının tartışıldığı bir zamanda Alman şirketlerinin Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasına ilişkin Pekin'i ziyaret etmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bakanlar Kurulunun, Elmos'un çip fabrikasının Çinli şirkete satılmasına onay vermediği bildirilmişti.

Alman hükümetinin çip endüstrisi için soğutma sistemleri üreten Bavyera merkezli ERS Electronic GmbH'nin Çin tarafından devralınmasını da engelleyeceği öngörülüyor.

ABD'DEN ÇİNLİ ÇİP ÜRETİCİLERİNE İHRACAT KISITLAMALARI

ABD yönetimi geçen ay Çinli çip üreticilerine ihracat kısıtlamaları getiren bir düzenleme yayımlamıştı. Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim'de, aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies, en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group'un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi'ne alındığını bildirmişti.

Yeni kısıtlamalar ile bazı ileri teknoloji çipler ile çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatı için de lisans şartı getirilmiş, ayrıca ABD vatandaşlarının Çin'de çip endüstrisinde çalışması izne tabi kılınmıştı.

Kısıtlamalar iki büyük güç arasında bir "çip savaşının" başladığının ilanı olarak yorumlanmıştı.

Etiketler : çin almanya çip fabrika
Kedi maması yedi

Kedi maması yedi
Datça'da hortum paniği

Datça'da hortum paniği
Metroda bir Umut

Metroda bir Umut
Sahnelere transfer

Sahnelere transfer
Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı
Ustaya saygı

Ustaya saygı
Mekanlara yemek hazırlıyor

Mekanlara yemek hazırlıyor
15. yıl konseri

15. yıl konseri
Senaryomu çaldılar

Senaryomu çaldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX