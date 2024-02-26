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26 Şubat 2024 Pazartesi 20:42:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 20:42:00

Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kaynak: AA

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Çin, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 17 Çinli şirketin de alınmasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington'ın tek taraflı yaptırımlarla yargı yetkisini sınır aşırı kullandığı belirtilerek, kararın "tipik bir ekonomik zorbalık örneği" olduğu savunuldu.

Açıklamada, Çin'in, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Ukrayna krizinde objektif ve tarafsız bir tutum izlediğini, barış görüşmelerini teşvik etmeye ve siyasi çözüm için yapıcı rol oymaya çalıştığını ifade etti.

Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik işbirliğinin, ne üçüncü tarafları hedef aldığı ne de üçüncü tarafların müdahalesine maruz kalacağını vurgulayan Sözcü Mao, Çinli şirketlere bu sebeple yasa dışı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduklarını kaydetti.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü öncesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Etiketler : çin abd yaptırım rusya
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