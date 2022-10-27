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27 Ekim 2022 Perşembe 21:31:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 21:31:00

Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi

Kaynak: AA

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Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Pekin'in Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirme niyetinde olduğu, Ada'yı ana kara ile birleştirme hedefine hız verdiğine ilişkin sözlerini eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'daki statükonun, Boğaz'ın her iki yakasının bir ve aynı Çin'in parçası olması olduğunu vurguladı.

Mao, statükoyu değiştirmeye çalışanların, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı faaliyetler yürüten Ada'daki hükümet ile "tek Çin" ilkesini çarpıtmaya ve içini boşaltmaya yönelik eylemlerde bulunan ABD olduğunu savundu.

Tek Çin ilkesinin ABD ile diplomatik ilişkilerin siyasi ön koşulu olduğunu hatırlatan Mao, "Tayvan sorununun nasıl çözüleceği tamamen Çin'in iç meselesidir. Barışçı yeniden birleşme için olabildiğince geniş alan açmaya hazırız fakat her ne biçimde olursa olsun ayrılıkçı hareketlere ödün veremeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg'e verdiği mülakatta, "(Tayvan konusunda) değişen şu oldu; Pekin'deki hükümet statükonun artık kabul edilemez olduğuna ve yeniden birleşme hedefine yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Etiketler : Çin Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken ABD
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