Çin'den ABD'ye Büyükelçi ataması

Büyükelçi Şie, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajda atamayı doğrulayarak, "Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından, Çin'in ABD'deki 12. Büyükelçisi olarak atanmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Akşam saatlerinde New York'a ulaşan Büyükelçi Şie, mesajında, Çin halkının temsilcisi olarak Çin'in çıkarlarını koruyacağını, ülkesi ile ABD ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek için çalışacağını vurguladı.

Şie, Çin-ABD ilişkilerinin mevcut durumda büyük zorluklar ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Devlet Başkanı Şi Cinping'in önerdiği üç ilke; karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği, yeni dönemde iki ülkenin iyi ilişkiler kurması için en temel ve doğru yol olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çinli Büyükelçi, ülkedeki görevi süresince Amerikan halkının her kesimiyle yakın ilişkiler kurmayı, etkileşimleri ve işbirliğini artırmayı dilediğini kaydetti.

Çin'in eski Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın yeni yılda Dışişleri Bakanlığına atanmasından bu yana ABD'ye yeni atama yapılmamıştı.

Şie, atama öncesinde Dışişleri Bakanlığında ABD ile ilişkilerden sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Çinli Büyükelçi, Pekin ile Washington arasında stratejik rekabetin, gerilimlerin ve güvensizliğin arttığı bir dönemde ABD başkentinde görev yapacak.

İki ülke ilişkileri geçen yıl, ABD'nin önceki Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından belirgin şekilde bozulmuştu.

Bu yıl şubat ayında Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi ve ardından savaş uçağıyla vurularak düşürülmesi, ilişkilerde krize sebep olmuştu.