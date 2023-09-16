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16 Eylül 2023 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 20:48:00

Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım

Kaynak: AA

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Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li iki savunma şirketine yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin, ABD'li Lockheed Martin'in bir birimi ile Northrop Grumman şirketine yaptırım uygulayacağını bildirildi.

Lockheed Martin'in merkezi Missouri eyaletinin Saint Louis şehrinde bulunan radar üreticisi biriminin, Washington yönetiminin 24 Ağustos'ta onay verdiği F-16 donanımı satışının ana üstlenicisi olduğunu ifade eden Sözcü Mao, Northrop Grumman'ın da ABD'nin Tayvan'a çok sayıda silah satışında yer aldığını belirtti.

Mao, Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası uyarınca uygulanacak tedbirlerin içeriğine dair bilgi vermezken Tayvan'a silah satışlarının, "tek Çin ilkesini ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiğini", "uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu" ve "Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ihlal ettiğini" savundu.

Washington yönetimi, 24 Ağustos'ta Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay vermişti.

Çin, Eylül 2022'de, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışında payları olduğu gerekçesiyle ABD'li Boeing Defense ve Raytheon şirketlerinin üst yöneticileri Ted Colbert ile Greg Hayes'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, 16 Şubat'ta, Lockheed Martin ile Raytheon'un füze ve savunma sistemleri üreten birimini "güvenilmez kuruluşlar listesine" alındığını bildirmişti.

Şirketlerin Çin ile bağlantılı ithalat ve ihracat faaliyetleri ve Çin'de yeni yatırım yapması yasaklanırken üst düzey yetkililerinin ülkeye girişlerinin engelleneceği bildirilmişti.

Çin'de 2021'de kabul edilen Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası, hükümete ülkenin içişlerine müdahale eden yabancı kurum ve kişilere karşı tedbir niteliğinde yaptırımlar uygulama yetkisi veriyor. Yaptırımlar kapsamında vize reddi, Çin'e girişini yasaklama, vizesini geçeriz kılma, sınır dışı etme, Çin'deki menkul, gayrimenkul ve diğer türdeki varlıklarına el koyma, dondurma, Çinli kurum ve şahıslarla ilişkilerini ve alışverişlerini yasaklama gibi tedbirler uygulanabiliyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Etiketler : çin abd yaptırım tayvan
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