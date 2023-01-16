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16 Ocak 2023 Pazartesi 23:21:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 23:21:00

Çin'den ABD ve Japonya'nın "nükleer silahlanma" açıklamasına tepki

Kaynak: AA

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Çin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ABD ziyaretinde iki ülkenin, Çin'in nükleer silah stoğunu artırmasına yönelik dile getirdiği eleştirilere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Vang Vınbin, Pekin'de günlük basın toplantısında, ABD-Japonya ortak açıklamasının, gerçekleri manipüle eden ve çarpıtan anlatılarla, "Çin nükleer tehdidini" abartarak, askeri harcamalardaki artışı meşrulaştırmayı amaçladığını savundu.

Çin'in söz konusu nitelemeyi reddettiğini ve protesto ettiğini belirten Vang, "Çin, tamamıyla savunma amaçlı nükleer stratejiye bağlıdır. Nükleer silahları hiçbir zaman ve hiçbir şartta 'ilk kullanan olmayacağımızı' ve nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere, nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı kullanma tehdidinde bulunmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Çin, nükleer silahlara sahip 5 ülke arasında bu taahhütlerde bulunan tek ülkedir" dedi.

Vang, ABD'nin halihazırda en geniş ve en gelişmiş nükleer cephaneliğe sahip olduğunun, stratejik nükleer gücünü bir trilyon doları aşan yatırımla geliştirdiğinin altını çizerek, "ABD, düşük etkili nükleer silahlar geliştiriyor, nükleer silahları kullanma eşiğini düşürüyor, nükleer denizaltılar satarak Soğuk Savaş mantığıyla bloklar oluşturup 'nükleer şemsiyesini' güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın ise Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasına taraf nükleer silahsız bir ülke olarak bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Vang, ABD ve Japonya'ya, Soğuk Savaş zihniyetine ve bloklar arası cepheleşmeye son verme, nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

ABD-Japonya Güvenlik Danışma Komitesi toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "iki tarafın, Çin'in nükleer cephaneliğini sürekli ve hızla genişletmesinden duydukları kaygıyı paylaştığı" ifade edilmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı ABD-Japonya silahlanma
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