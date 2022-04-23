Çin'de son 24 saatte 24 bin 411, Hong Kong'da 574 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 988, hastalık belirtisi göstermeyen 21 bin 423 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 85 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 736, göstermeyen 20 bin 634 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 199 bin 74 vaka tespit edildi, 4 bin 686 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 574 Kovid-19 vakası tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka son iki günde 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 9 bin 14 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olmasının ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 200 bin 908 vaka görüldü, 9 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor. Günlük vaka sayısı dün bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 3 bin 766, dış kaynaklı 93 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, vaka sayısında mart sonundan itibaren görülen artış dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada en son 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca birkaç günlüğüne 500'ün üstüne kadar çıkmıştı.

Günlük vaka sayısı bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken son iki günde 3 bin eşiğini aştı.

Yeni salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 47 bin 100 vaka görülürken virüs nedeniyle 856 kişi hayatını kaybetti.