24 Ekim 2023 Salı 14:35:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 14:35:00
Çin'de Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı
Kaynak: AA
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Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun görevden alındığı bildirildi.
Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun görevden alındığı bildirildi.
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