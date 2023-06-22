Çin'de restoranda gaz patlaması sonucu 31 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrindeki restoranda gaz patlaması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yinçuan şehrinde bulunan barbekü restoranında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Olayda 31 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Çinli yetkililer, 3 gün sürecek "Dragon Boat Festivali" öncesi meydana gelen patlamanın restoranda kullanılan mutfak gazı kaynaklı olduğunu belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sorumluların kanun önünde hesap vermeleri için çaba gösterilmesini istedi.
Ülkede 1 Mayıs Bayramı'nda petrokimya tesisindeki patlamada en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.
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