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21 Mayıs 2023 Pazar 18:43:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 18:43:00

Çin'de oy verme işlemi sona erdi

Kaynak: AA

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Çin'de, Türkiye'de ‪28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, yarın diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Çin'de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Etiketler : çin oy kullanma türk seçmen
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