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19 Aralık 2022 Pazartesi 19:44:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 19:44:00

Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından virüsten ilk ölümler görüldü

Kaynak: AA

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Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından resmi rakamlarda virüse bağlı ilk can kayıpları bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 77'si yurt dışı kaynaklı 1995 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de görülen can kayıpları, Çin'in 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik yeni yaklaşım benimsemesinin ardından kayıtlara geçen virüse bağlı ilk ölüm vakaları oldu.

Çin'de en son 4 Aralık'ta Kovid-19 kaynaklı iki can kaybı bildirilmişti.

Uzmanlar tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte virüsün daha fazla yayılmasına rağmen vaka ve can kaybı rakamlarında belirgin artış gözlenmemesinde, yeni yaklaşımda test zorunluluğunun kaldırılmasıyla test oranlarının azalmasının etkili olabileceğine işaret ediyor.

Virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu bazı ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.

Pekin'de hastaneler, morglar ve krematoryumlarda yoğunluğun arttığı gözlenirken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ulusal ve uluslararası basına verdiği demeçlerde mevtaların son anlarında solunum zorluğu gibi bazı Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü bildiriyor.

KOVİD-19 BİRİNCİL ÖLÜM NEDENİ DEĞİLSE KAYDA GEÇİRİLMİYOR

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, ölüm nedenlerinin tespitinde uygulanacak yeni standartlara dair hastanelere gönderdiği talimatta, kronik rahatsızlıkların ve diğer komplikasyonların birincil ölüm sebebi olduğu vakalarda, hastanın Kovid-19 testi pozitif olsa dahi "virüse bağlı ölüm" olarak kayda geçirilmeyeceğini bildirdi.

Talimatta, birincil ölüm sebebinin Kovid-19 sayılması için, hastanın solunum zorluğu yaşadığının kanıtı olarak, atardamar oksijen doygunluk değerinin yüzde 93'ten az ölçülmesi gerektiği belirtildi.

Yeni standartlar nedeniyle geçen hafta bakteriyel akciğer enfeksiyonundan hayatını kaybeden 74 yaşında bir hasta ile kalp krizinden ölen bir üniversite öğrencisi, Kovid-19 testleri pozitif olduğu halede, "virüse bağlı ölüm" olarak kayda geçirilmedi.

Ekonomi ve finans dergisi Caixin, 8 Aralık'ta iki eski devlet medyası çalışanının vefatına ilişkin haberinde, emekli gazetecilerin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini bildirmiş fakat ölümler ertesi gün resmi kayıtlara yansımamıştı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de 2 Aralık'ta karantina merkezinde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş fakat Kovid-19'a bağlı ölüm olarak kayda geçmemişti.

Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Kovid-19 vakalarının kaydını tutan Ulusal Sağlık Komisyonu, 14 Aralık'ta, test zorunluluğun kaldırılmasının ardından hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti zorlaştığı için, artık bu türden vakalara resmi istatistiklerde yer verilmeyeceğini bildirmişti. Komisyon, yalnızca "doğrulanmış" vaka, hasta, ölüm ve iyileşen sayılarını günlük olarak duyuracağını ifade etmişti.

Etiketler : Başkent Pekin Kovid-19 Çin tedbir vaka sayısı
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