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01 Haziran 2020 Pazartesi 23:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 23:06:00

Çin'de hapis cezasına çarptırılan Doğu Türkistanlı kadın için serbest bırakılsın çağrısı

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan Doğu Türkistanlı Mevlüde Hilal'in Çin'in sistematik baskı ve asimilasyon aracı olan toplama kamplarında olduğu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürüldü.

Türkiye’de bulunan Uygur Türkü aktivistlerin Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde doğan 34 yaşındaki Mevlüde Hilal’in toplama kampına atıldığını ileri sürdü. Aktivistler, sosyal medyada Hilal’in Türkiye vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesini paylaştı.Uygur Türkü Mevlüde Hilal, 2006 yılında Türkiye’ye eğitim için geldi. Samsun’da eğitim alan Hilal, 2012 yılında Türk vatandaşı oldu. Mevlüde Hilal’in hem Türk hem de Çin vatandaşlığı bulunuyor.

TOPLAMA KAMPINA ATILDI

Türkiye vatandaşı olmasının ardından annesinin hastalığı dolayısıyla Doğu Türkistan’a dönen Hilal, 2017 yılında Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskı ve asimilasyon politikası olan toplama kamplarına atıldı.

"ÇİN'İ BÖLMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI İDDİASI

Mayıs 2019’da serbest bırakıldığı öğrenilen Mevlüde Hilal, bu kez 12 Haziran 2019’da Çin yönetimi tarafından “devleti bölmeye teşebbüs” suçuyla 10 yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca, eşinden de boşandığı öğrenilen Mevlüde Hilal’in küçük kız çocuğunun ortada kaldığı kaydedildi.

AKTİVİSTLERDEN SERBEST BIRAKILSIN ÇAĞRISI

Türk vatandaşı Mevlüde Hilal’e Çin yönetimi tarafından verilen ceza ile ilgili, Türkiye’de bulunan aktivistler Türk makamlarına serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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