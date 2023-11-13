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13 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00

Çin'de eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi

Kaynak: AA

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Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği duyuruldu.

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

Etiketler : çin çocuk cinsel taciz tecavüz idam
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