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26 Mart 2022 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 20:03:00

Çin'de düşen uçakta kurtulan olmadığı kesinleşti

Kaynak: AA

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Çin'de pazartesi günü düşen China Eastern Havayollarına ait yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Uçağın karakutusunun yerini belirleyen elektronik sinyal cihazına ulaşılırken karakutunun ikinci parçası hala bulunamadı.

Uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, 123 yolcu ve 9 mürettebatın tamamının öldüğü doğrulandı.

Açıklamanın ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan, uçağın karakutusunun yerini belirleyen elektronik sinyal cihazına ulaşıldığı, karakutunun ikinci parçasının hala bulunamadığı bildirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, acil durum yer belirleyicisi cihazın bulunduğunu fakat uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Uçağın karakutularından biri 23 Mart'ta yapılan aramalarda bulunmuştu. İnceleme için Pekin'e gönderilen karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğu bilgisi aktarılmıştı.

Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşen uçağın kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.

Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmaların tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden aralıklı yağış altında sürdürülebilmesi için ekipler biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

KARAKUTU İNCELEMESİ UÇAĞIN DÜŞÜŞÜNDEKİ GİZEME IŞIK TUTABİLİR

İnternet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

Etiketler : Çin uçak Çin Sivil Havacılık
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