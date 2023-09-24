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24 Eylül 2023 Pazar 20:29:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 20:29:00

Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti.

Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu adlı kömür madeninde yangın çıktı. Yetkililer, yangında 16 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, yapılan ön inceleme sonucunda hayatını kaybeden madencilerin taşıma bandının alev alması sonucu mahsur kaldıklarının tespit edildiğini ifade ederek, madendeki yangının söndürüldüğünü aktardı.

Etiketler : çin çin kömür madeni çin maden
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