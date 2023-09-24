Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti.
Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu adlı kömür madeninde yangın çıktı. Yetkililer, yangında 16 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, yapılan ön inceleme sonucunda hayatını kaybeden madencilerin taşıma bandının alev alması sonucu mahsur kaldıklarının tespit edildiğini ifade ederek, madendeki yangının söndürüldüğünü aktardı.
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