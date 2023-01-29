VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgü
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
İran'da 5,8'lik depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
"Yeni Evim Kampanyası" kapsamında konut satışları sürüyor
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
800 bin liralık saç ele geçirildi
Sahipsiz hayvanlar için köye mama taşıyor
Adaylık açıklaması: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır
Kanyon girişine uçurum salıncağı
İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu
MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Türkiye'de geçen yıl 413 fuar düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu
Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından cüzzam hala etkisini sürdürüyor
2022'de yatırımlara büyük teşvik
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor
29 Ocak 2023 Pazar 17:49:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 17:49:00

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı 7 günlük Bahar Bayramı tatilinde Kovid-19'a bağlı ölümler azaldı.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak'ta hastanelerde virüse bağlı 6 bin 364 ölümün kayıtlara geçti.

Açıklamada, 289 hastanın virüse bağlı solunum yetmezliğinden, 6 bin 75 hastanın ise virüsün ağırlaştırdığı kronik hastalıklara bağlı komplikasyonlardan öldüğü bilgisi verildi.

Ölümlerin sayısı, 12 bin 658 ölümün bildirildiği 13-19 Ocak haftasına kıyasla yarıya yakın azalırken, yeni açıklanan rakamlarla Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 7 Aralık 2022'den itibaren doğrulanan can kayıplarının sayısı 78 bin 960'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle halen 26 bin 156'sı ağır, 215 bin 958 hasta hastanelerde tedavi edilirken, hasta sayısı da önceki haftaya göre yarı yarıya azaldı.

CDC'nin bu hafta içinde paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hasta sayısı ve virüse bağlı ölümler son bir ayda azalma eğilimine girmişti.

Hastanelere ve kliniklere başvuranların sayısı, 23 Aralık 2022'de 2 milyon 860 milyon ile en yüksek sayıya ulaşırken bir ayda yüzde 97,8 azalarak 23 Ocak'ta 63 bine düşmüştü.

Tedavi görenlerin sayısı da 5 Ocak'ta 1 milyon 630 bin ile en yüksek noktaya çıkarken, yüzde 84,8 azalarak 23 Ocak'ta 248 bine gerilemişti.

4 Ocak'ta 4 bin 273 ile en yüksek seviyeye ulaşan günlük ölüm sayısı ise 23 Aralık'ta 896'ya düşerek yüzde 79 azalmıştı.

CDC Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyou, 22 Ocak'ta, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

RAKAMLAR GERÇEK TABLOYU YANSITIYOR MU?

Hasta ve ölüm sayıları, istatistiklerin tutulmasında uygulanan standartlara dair belirsizliğin yanı sıra Çin nüfusunun büyüklüğü ve salgının çapı dikkate alınarak yapılan tahminlere kıyasla oldukça düşük olması nedeniyle tereddüde yol açıyor.

CDC, geçen ayın başında hastanelere yolladığı talimatta istatistiklerin tutulmasına yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliği olan can kayıplarının Kovid-19'dan sayılacağını bildirmişti.

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin aralık başında aniden kaldırılmasıyla bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Büyük şehirlerdeki yayılmanın tetiklediği salgın dalgasının ardından Bahar Bayramı'nda yeni yıl kutlaması için memleketlerini ziyaret edenlerin, salgının küçük ve orta ölçekli şehirlere ve taşra yerleşimlerine yayılmasına yol açacağından endişe duyuluyordu.

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity, yeni yıl kutlamasının öncesini ve sonrasını kapsayan iki haftalık dönemde vaka sayısının ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceğine işaret ederek 13-27 Ocak tarihlerini kapsayan iki haftalık dönemde günlük vaka sayısının 4,8 milyona, günlük ölüm sayısının 36 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

Etiketler : Kovid-19 Çin Bahar Bayramı
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
Ceket piştisi

Ceket piştisi
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Binicilik ve kılıç dersi alıyor

Binicilik ve kılıç dersi alıyor
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"
Paris'te yoğun ilgi

Paris'te yoğun ilgi
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX