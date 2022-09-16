Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı

Çin medyasında yer alan habere göre, yerel saatle 17.00 civarında başlayan yangın, 218 metrelik gökdeleni tamamen sardı.

Yaklaşık 280 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan yerel medya, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi olmadığını aktardı.

Gökdelen 2000 yılında hizmete açılmıştı.