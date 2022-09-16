Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı
Kaynak: AA
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'daki China Telecom'a ait 42 katlı gökdelende yangın çıktı.
Çin medyasında yer alan habere göre, yerel saatle 17.00 civarında başlayan yangın, 218 metrelik gökdeleni tamamen sardı.
Yaklaşık 280 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan yerel medya, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi olmadığını aktardı.
Gökdelen 2000 yılında hizmete açılmıştı.
- "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri haline geldi"
- Truss, Kraliçe'nin cenazesine gelen "sınırlı sayıda" liderle görüşecek
- Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
- "Türkiye'nin desteği, iki ulus arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının yansıması olmuştur"
- Putin, Ukrayna'nın müzakereleri reddettiğini ve askeri yolu istediğini söyledi
- California'da sosyal medya şirketlerinin şeffaf olmalarını öngören yasa yürürlüğe girdi