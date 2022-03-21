Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

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21 Mart 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 14:21:00

Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Kaynak: AA

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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Mürettabına ulaşılamayan uçağın düştüğü bilgisi geldi. Boeing 737 tipi uçağın Güney Çin'de düştüğü belirlendi. Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.

133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.

DÜŞEN UÇAK BOEİNG 737 MAX 8

MCAS sistemindeki sorun nedeniyle Boeing 737 Max 8 uçaklarının tüm dünyada uçuşu yasaklanmıştı geçtiğimiz yıllarda (Kazalara neden olan sorunları çözülene kadar)

Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, kazaya karışan jetin Boeing 737 uçağı olduğunu, ölü yaralı sayısının şimdilik bilinmediğini söyledi. Açıklamada "Kurtarma ekipleri yolda" ifadeleri kullanıldı.

Daha öncesinde MCAS sistemindeki sorun nedeniyle Boeing 737 Max 8 uçaklarının kazalara neden olan sorunları çözülene kadar tüm dünyada uçuşu yasaklanmıştı.

Etiketler : Boeing 737 Güney Çin uçak düştü
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