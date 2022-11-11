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11 Kasım 2022 Cuma 20:17:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 20:17:00

Çin, yurt dışından gelen yolcular için karantina süresini 5 güne indirdi

Kaynak: AA

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Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelen yolculara uyguladığı zorunlu merkezi karantina süresini 7 günden 5 güne indirdi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinin Kovid-19 tedbirlerinde revizyon niteliğinde 20 madde içeren bir düzenleme duyurdu.

Düzenlemeye göre, yurt dışından gelenlere zorunlu olan 7 gün merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözlem süresi, 5 gün merkezi karantina ve 3 gün tıbbi gözlem şeklinde kısaltıldı.

Çin'e gelecek yolculara uçuştan önce birden fazla test olma şartı kaldırılırken, 48 saat içinde tek bir negatif test sonucunun ibraz edilmesi yeterli hale getirildi.

Öte yandan bundan böyle virüs taşıyan fazla sayıda yolcu olması gerekçesiyle uçuşların iptal edilmeyeceği bildirildi.

Çin içinde de vakalarla yakın temastaki kişilere uygulanan 7 gün merkezi karantina süresi de 3 gün tıbbi gözlem zorunluluğu korunarak 5 güne indirildi. Yakın temastakilerle yakın temasta olanlar için ise karantina ve tıbbi gözlem zorunluluğu kaldırıldı.

Risk bölgelerinin sınıflandırılmasında "orta riskli" tanımı kaldırılarak yalnızca "yüksek" ve "düşük" riskli bölgelerin ayrılmasına, yüksek riskli bölgelerde 5 gün vaka görülmesi halinde düşük riskli kabul edilmesine karar verildi.

Kapanma tedbirlerinin yalnızca yüksek riskli bölgelerde süreyle sınırlı uygulanması, bir şehrin veya alt idari birimin bütününe genişletilmesinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Aynı şekilde toplu testlerin risk bölgesiyle sınırlı kalması ancak enfeksiyonun kaynağı belirsiz ise topyekun tarama şeklinde uygulanabileceği kaydedildi.

Yüksek riskli bölgelerden düşük riskli bölgelere seyahat eden yolculara uygulanan 7 gün merkezi karantina zorunluluğu kaldırılarak aynı sürede evde tıbbi gözetimle sınırlandırıldı.

Üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının kampüslerinde enfeksiyon riski nedeniyle karantina uygulanması gerektiğinde bunun öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüs içinde değil, dışarıdaki, tercihen başka şehirdeki karantina merkezlerine sevk edilerek yapılması, eğitim kurumlarında uzun süreli kapanmalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Uzun süre yüz yüze eğitime ara verilmemesi ve öğrencilere yeterli desteğin sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

Tedbirler, Çin'de zaman zaman uygulamadaki sorunlar nedeniyle eleştirilen katı salgın önleme ve koruma tedbirleri nedeniyle yaşanılan sıkıntılara yanıt vermeyi, uygulamalara düzen getirmeyi amaçlıyor.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Etiketler : Çin Kovid-19 salgını Vaka
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