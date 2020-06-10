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10 Haziran 2020 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 16:23:00

Çin ve Hindistan sınırdaki gerilimi düşürmek için uzlaştı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile sınırlarında son zamanlarda yaşanan gerilimlerin ardından iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin ve Hindistan’ın son zamanlarda yaşanan gerilimi çözme yönünde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin karşılıklı diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla sınırdaki ilgili olayları uygun şekilde ele aldığını ve bu konuda uzlaşmaya vardığını belirten Hua, "Şimdilik iki taraf ilgili uzlaşmaya göre sınırdaki gerilimin düşmesi için uygun şekilde hareket ediyor." dedi.

EGEMENLİK HAKLARI KAYNAKLI GERİLİM 2017'DE TIRMANMIŞTI

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

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