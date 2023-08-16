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16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:45:00

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde "barışı ve sükuneti korumakta" uzlaştı

Kaynak: AA

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Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri yeni tur görüşmelerin ardından "barış ve sükunetin korunması" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Tarafların, iki ülke orduları arasında sınır gerginliklerin azaltılması için kolordu komutanları düzeyinde yapılan 19. görüşmelerin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, "Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, o vakte kadar, sınır bölgelerinde barış ve sükunetin korunması konusunda uzlaşmıştır." ifadesine yer verildi.

İki ülke arasında ihtilafa konu olan sınır bölgelerinde gergilimin düşürülmesi için 19. tur görüşmeler, 14-15 Ağustos'ta Çuşul sınır bölgesinin Hindistan tarafında yapılmıştı.

2020'den bu yana yapılan 18 tur görüşme sonucunda taraflar gerginliğe yol açan 3 bölgeden karşılıklı asker çekme konusunda uzlaşmıştı.

Nisandaki 18. tur görüşmelerde, Depsan Platosu ve Demçok bölgesinden çekilme konusunda ise anlaşmaya varılamamıştı.

Yeni tur görüşmelerde de söz konusu bölgeler için henüz anlaşmaya varamadığı anlaşılıyor.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

Etiketler : çin hindistan sınır
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