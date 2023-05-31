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31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:02:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:02:00

Çin ve ABD savaş uçakları karşı karşıya geldi

Kaynak: AA

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Güney Çin Denizi'nde, Çin ve ABD savaş uçakları karşı karşıya geldi. ABD, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiğini duyurdu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra yaptığını bildirdi.

INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2023 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir J-16 savaş uçağı pilotu, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 uçağına karşı keşif faaliyeti sırasında gereğinden fazla agresif bir manevra gerçekleştirdi. Çinli pilot, RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden oldu." denildi.

Açıklamada, ABD RC-135 uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

ABD'nin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, gemi yüzdürmeye ve harekat icra etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, uluslararası hukuka göre tüm gemi ve uçakların güvenliği konusunda uygun şekilde uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmasını bekliyoruz." denildi.

Etiketler : Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı ABD INDO-PACOM ABD RC-135 uçağı
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