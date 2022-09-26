Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-36" uydusunu fırlattı
Kaynak: AA
Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.
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