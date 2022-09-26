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26 Eylül 2022 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 20:46:00

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-36" uydusunu fırlattı

Kaynak: AA

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Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.

Etiketler : Uydu Fırlatma Çin
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