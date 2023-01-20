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20 Ocak 2023 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 18:25:00

Çin internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Kaynak: AA

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Çin Siberuzay İdaresi (CAC), Bahar Bayramı süresince internette COVID-19 salgınıyla ilgili paylaşımlara karşı tedbir alacağını aktardı.

Kurumdan yapılan açıklamada, şubat ayı sonuna kadar internette Kovid-19 salgını konusunda "yanlış bilgi ve dedikodu yayan", "umutsuzluk duygusunu artıran" paylaşımların engelleneceği duyuruldu.

Kovid-19 politikaları, antiviral tedaviler ve hasta deneyimlerine dair paylaşımlarla kamuoyunu yanlış yönlendiren ve paniğe sevk edenlerin cezalandırılacağı ifade edilerek, özellikle yaşadıkları yerlerdeki duruma ilişkin paylaşım yapan kişisel hesapların sıkı takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "bir bölge hakkında suçlamalar içeren, bilinçli olarak endişe yayan ve toplumun karanlık tarafını abartarak öne çıkaran paylaşımların engelleneceği" bildirildi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında, servet ve cinselliğin teşhiri, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık, hurafeler, siber zorbalık ve internet bağımlılığını teşvik eden paylaşımların da temizleneceği kaydedildi.

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle COVID-19 vakalarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu küçük şehirler ve uzak kırsal yerleşimlerde ortaya çıkabilecek salgınların sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Etiketler : Kovid-19 Çin Siberuzay İdaresi Ay takvimi Koronavirüs
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