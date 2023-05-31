VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin savaş uçağından ABD jetlerine önleme
Polonya iki ülkeye ait tır ve kamyonların ülkeye girişlerini yasakladı
Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Fransa, evsizleri gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:47:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:47:00

Çin savaş uçağından ABD jetlerine önleme

Kaynak: İHA

ABONE OL

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ile Çin hava kuvvetleri arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.

ABD'ye ait uçağın, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.

ABD Hint-Pasifik Ortak Kuvvetleri'nin uluslararası koşullar altındaki tüm gemilerin ve uçakların güvenliğini dikkate alarak uluslararası hava sahasında uçmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz" denildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, açıklamada ABD ve Çin arasındaki tehlikeli yakınlaşmaya ait görüntüleri paylaştı.

Etiketler : çin abd hava kuvvetleri
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Sade Serenay

Sade Serenay
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX