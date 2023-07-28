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Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
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28 Temmuz 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 17:08:00

Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine

Kaynak: AA

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Çin hükümeti, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığının (ODNI) dün yayımladığı rapor üzerine Rusya'yla olan ilişkilerini "normal ekonomik ve ticari işbirliği" olarak tanımladı.

ODNI raporunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, açıklamalarda bulundu.

"Çin, aralarında Rusya'nın da bulunduğu ülkelerle normal ekonomik ve ticari işbirliği yürütüyor." diyen Ning, Çin-Rus işbirliğinin "ne üçüncü bir tarafı hedef aldığını ne de üçüncü bir tarafın müdahale ve zorlamasına maruz kalacağını" belirtti.

ABD ULUSAL İSTİHBARAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAPORU

NBC News'un haberine göre, ODNI tarafından yayımlanan raporda, Çin'in, Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına yardım ederek, Ukrayna'daki savaş çabalarına önemli bir destek sağladığı ve Rusya'yı önemli teknolojiler ile desteklediği belirtilmişti.

Raporda, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını önemli ölçüde artırdığına" yer verilmişti.

Çin şirketlerinin, Rus savunma şirketlerine, navigasyon ekipmanları ve savaş uçakları için parçalar ihraç ettiği de belirtilmişti.

Raporda, Rus gümrük verilerinden elde edilen bilgilere göre, marttan itibaren Çin'in Rusya'ya 12 milyon dolardan daha fazla dron ve dron parçası gönderdiği kaydedilmişti.

Etiketler : Çin hükümeti ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı raporu Çin-Rusya ilişkileri
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