Çin Rusya'ya sırt çevirdi!

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10 Mart 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 17:00:00

Çin Rusya'yı reddetti! Putin, Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacak

Kaynak: Milliyet

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Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde başta ABD ve AB yaptırımlarının ardından Kremlin'e bir darbe de Pekin hükümetinden geldi.

Tarihin en büyük yaptırımlarına hedef olan ve ulaşımdan teknolojiye her alanda izole edilen Rusya, müttefiki Çin'den beklemediği bir yanıt aldı.

Moskova, Pekin yönetiminin Rus havayollarına uçak parçaları tedariki etmeyi reddettiğini duyurdu.

Interfax haber ajansı, Çin'den istediğini alamayan Rusya'nın Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacağını bildiriyor.

Etiketler : çin rusya pekin türkiye
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