Çin Rusya'ya sırt çevirdi!

Tarihin en büyük yaptırımlarına hedef olan ve ulaşımdan teknolojiye her alanda izole edilen Rusya, müttefiki Çin'den beklemediği bir yanıt aldı.

Moskova, Pekin yönetiminin Rus havayollarına uçak parçaları tedariki etmeyi reddettiğini duyurdu.

Interfax haber ajansı, Çin'den istediğini alamayan Rusya'nın Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacağını bildiriyor.