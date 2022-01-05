Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?

2012 yılından günümüze altın vize alanların Portekiz ekonomisine katkısı 6 milyar avroyu aştı. Portekiz İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre "altın vize" sahipleri yüzde 90'ı aştı.

Portekiz'de ikamet etme ve Schengen ülkeleri içinde serbest hareket etme hakkı veren altın vize programının dokuz yıllık geçerliliği boyunca, bu belge toplamda 10.000'den fazla kişi tarafından alındı.

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda ayrıca altın vize başvuru sahiplerinin çoğunun Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.