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05 Ocak 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 09:03:00

Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?

Kaynak: Aksam.com.tr

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Çin asıllı kişiler Portekiz'den gayrımenkul satın alarak ya da ülkeye yatırım yaparak altın vize olanağından yararlandı.

2012 yılından günümüze altın vize alanların Portekiz ekonomisine katkısı 6 milyar avroyu aştı. Portekiz İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre "altın vize" sahipleri yüzde 90'ı aştı.

Portekiz'de ikamet etme ve Schengen ülkeleri içinde serbest hareket etme hakkı veren altın vize programının dokuz yıllık geçerliliği boyunca, bu belge toplamda 10.000'den fazla kişi tarafından alındı.

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda ayrıca altın vize başvuru sahiplerinin çoğunun Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.

Etiketler : portekiz çin işgal Schengen ülkeleri
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