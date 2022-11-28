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28 Kasım 2022 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 18:25:00

Çin polisi, protestoların yapıldığı caddeyi barikatlarla kapattı

Kaynak: AA

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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Şanghay'da önceki gece protestoların yapıldığı Anfu semtindeki Urumçi Orta Caddesi'nin kaldırımları barikatlarla çevrelendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin, göstericilerin yeniden bölgede toplanmasını önlemek için tedbir aldığı, kaldırımı barikatlarla çevrelediği görüldü. Ayrıca yangın kurbanlarını anmak için önünde toplanılan cadde tabelası sökülerek kaldırıldı.

Şanghay'da önceki gece, yangında hayatını kaybedenleri anmak için Urumçi Orta Caddesi'nde toplanan yaklaşık 300 gösterici, tabelanın önündeki kaldırıma mumlar ve çiçekler bırakmış, hükümetin Kovid-19 politikasını ve katı salgın koruma tedbirlerine tepki göstermişti.

Ellerinde boş beyaz kağıtlar taşıyan göstericiler, "Özgürlük istiyoruz", "Karantinaya hayır", "Sağlık koduna hayır", "Sincan'a özgürlük", "Şi Cinping istifa" sloganları atmıştı.

Boş beyaz kağıtlar, Şanghay'ın ardından diğer şehirlere ve üniversite kampüslerine yayılan protesto ve anma etkinliklerinin sembolü haline geldi.

Şanghay'da dün de protestoyu sürdürmek üzere aynı yerde toplananlar, bölgeyi çembere alan polislerce uzaklaştırılmış, bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

Toplum üzerinde devlet kontrolünün yoğun olduğu Çin'de nadir görülen bu türden protestolar, halkın, hükümetin Kovid-19 politikasına ve katı salgın kontrol tedbirlerine karşı artan hoşnutsuzluğunu dışa vuruyor.

Urumçi kentinde çıkan yangın, Çin genelinde Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürmüş görünüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentteki 24 Kasım'da, karantinada olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurbanların kimlikleri açıklanmazken, İsviçre'de sürgünde yaşayan Uygur kökenli bir kişi, 48 yaşındaki halası ile 4 ila 13 yaşlarındaki 4 çocuğunun yangında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar tepkiye yol açmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalede gecikmesi, izolasyon bariyerlerinin engel olması nedeniyle apartman kompleksinin içine girmeyen itfaiye aracının sıktığı tazyikli suyun binaya erişemediğini gösteren videoların sosyal medyada yayılması tepkileri büyütmüştü.

Etiketler : Sosyal medya protesto Çin
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