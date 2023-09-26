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26 Eylül 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 11:23:00

Çin ordu gazetesinden Türk hava savunma sistemleri haberi

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar ses getiriyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma sistemleri Çin Ordu Gazetesinin gündemine geldi. Gazete 'Türkiye'nin Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi İlk Neticelerini Gösteriyor' başlıklı bir haber yayınladı.

Türk savunma sanayinde atılan adımlar dış basında yakından takip ediliyor. Çin Ordu Gazetesi Türkiye'nin hava savunma sistemlerindeki gelişimini ele aldı.

Gazete 'Türkiye'nin Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi İlk Neticelerini Gösteriyor' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde 'Siper 2' uzun menzilli hava savunma füzesinin ilk testinin tamamlandığına değinildi, "Bu gelişmeyle Türkiye uzun, orta ve kısa menzilli, bağlantılı ve kademeli hava savunma füze sistemi kurmanın temelini atıyor" denildi.

Yerli uzun menzilli hava savunma füze sistemi Siper'in savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi hedefleri engellemeyi amaçladığı yazıldı.

Siper 1 ile kıyaslandığında Siper 2'de yeni bir aktif radar tarayıcı,, yeni bir motor olduğu, genel performansın iyileştirildiği vurgulandı.

Siper'in, Hisar-U uzun menzilli hava savunma füzesi temel alınarak geliştirildiği hatırlatıldı.

Hisar serisinin güçlü bir hareket kabiliyetine sahip olduğu ve hedef tespitinden füze fırlatılmasına kadar geçen sürenin 4 saniyenin altında olduğu kaydedildi.

Etiketler : savunma sanayi hava savunma sistemleri çin
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