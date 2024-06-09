'Çin malı' doğa güzeli! "Samanyolu'nun akması gibi" diye niteleniyordu... Bu şelale sosyal medyada tartışma yarattı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Çin'de bulunan bir şelale sosyal medyada tartışma yarattı. Yuntai Doğa Parkı'nın içerisindeki şelale, eleştirilerin hedefi oldu. Parkın sitesinde "Samanyolu'nun akması gibi" diye nitelenen 314 metre yükseklikteki şelalenin suyunun borulardan geldiği ortaya çıktı.
Çin'in Henan eyaletinde yer alan Yuntai Dağı'nın bulunduğu doğa parkındaki şelale, sosyal medyada tartışma yarattı.
"SAMANYOLU'NUN AKMASI GİBİ"YMİŞ
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, 314 metre yükseklikteki şelalenin suyunun, bölgeye yerleştirilen borulardan geldiğine dikkat çekildi. Yuntai Doğa Parkı'nın sitesinde "Samanyolu'nun akması gibi" diye nitelenen şelale eleştirilerin hedefi oldu.
ŞELALE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Bir Twitter kullanıcısı, "Olabilir ama sonuçta borular Çin yapımı" diye yazarken, bir diğeriyse "Yani doğal bir şelale değil tesisat suyunun geldiği bir duş muymuş?" yorumunu yaptı.
BÖYLE SAVUNDULAR
Doğa parkının yönetimi, kurak sezonlarda şelaledeki su akışının kesilmemesi için borulardan taşınan sularla destek sağlandığını açıkladı.
EN YÜKSEK SINIFLANDIRMA
Şelale, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından AAAAA derecesine sahip. Bu, bakanlığın herhangi bir turistik bölge için verdiği en yüksek sınıflandırma.