'Çin malı' doğa güzeli! "Samanyolu'nun akması gibi" diye niteleniyordu... Bu şelale sosyal medyada tartışma yarattı

Çin'in Henan eyaletinde yer alan Yuntai Dağı'nın bulunduğu doğa parkındaki şelale, sosyal medyada tartışma yarattı.

"SAMANYOLU'NUN AKMASI GİBİ"YMİŞ



Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, 314 metre yükseklikteki şelalenin suyunun, bölgeye yerleştirilen borulardan geldiğine dikkat çekildi. Yuntai Doğa Parkı'nın sitesinde "Samanyolu'nun akması gibi" diye nitelenen şelale eleştirilerin hedefi oldu.



ŞELALE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU



Bir Twitter kullanıcısı, "Olabilir ama sonuçta borular Çin yapımı" diye yazarken, bir diğeriyse "Yani doğal bir şelale değil tesisat suyunun geldiği bir duş muymuş?" yorumunu yaptı.

BÖYLE SAVUNDULAR



Doğa parkının yönetimi, kurak sezonlarda şelaledeki su akışının kesilmemesi için borulardan taşınan sularla destek sağlandığını açıkladı.

EN YÜKSEK SINIFLANDIRMA



Şelale, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından AAAAA derecesine sahip. Bu, bakanlığın herhangi bir turistik bölge için verdiği en yüksek sınıflandırma.